На минувшей неделе акции украинских агрохолдингов на фондовых биржах несколько упали в цене. Это повлияло и на капитализацию компаний.

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Как рухнули акции и текущая капитализация

Показатели агрохолдингов на биржах на прошлой неделе снизились следующим образом:

МХП – 4% (капитализация 385 миллионов долларов);

Кернел – 6,3% (капитализация 247 миллионов долларов);

Астарта-Киев – 5,7% (капитализация 220 миллионов долларов);

ИМК – 6,6% (капитализация 136 миллионов долларов);

Овостар Юнион – 7,6% (капитализация 82 миллиона долларов);

Агротон – 4,5% (капитализация 17 миллионов долларов);

Милкиленд – без изменений (капитализация 7 миллионов долларов).

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Почему акции украинских агрохолдингов подешевели

Основной причиной эксперты называют войну. В частности, акции Кернел упали после того, как оккупанты обстреляли ракетами порт "Черноморск".

Также негативное влияние оказывают рост цен на энергоносители и увеличение других текущих затрат. Свою роль играет и нестабильность финансового рынка.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что украинские агрокомпании – одни из крупнейших в мире и имеют значительный потенциал для роста в будущем, поэтому считают их привлекательными для инвестиций.