Акции владельца Zara подорожали до рекордного уровня

Акции одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп Inditex, владеющей Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и другими магазинами выросли до исторического максимума. Это произошло на фоне информации о рекордной росте выручки по итогам 2023 года.

Рекордные показатели Inditex

По результатам прошлого года продажи Inditex выросли на 10,4% до 35,9 миллиарда евро. Также в компании заявили, что они выросли во всех географических регионах и среди всех брендов Inditex.

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Чистая прибыль также достигла нового максимума после того, как выросла на 30,3% с 2022 года до 5,4 миллиарда евро.

Результаты деятельности Inditex в 2023 году были замечательными. Наши команды смогли воспользоваться возможностями для дальнейшего роста. Мы инвестируем, чтобы стимулировать будущий рост и продолжаем предлагать привлекательное вознаграждение акционерам,

– заявил генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас.

Всего на конец года работало почти 5,7 тысячи магазинов Inditex.

Магазинов Zara в 2024 году станет больше

В этом году дистрибьюторская группа Inditex планирует расширяться, частности за счет магазинов Zara в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Компания также хочет открыть новые распределительные центры в 2024 и 2025 годах в рамках большого плана расширения логистики, что будет стоить компании 900 млн евро инвестиций.

Inditex – один из крупнейших в мире холдингов по объемам продаж и важнейшим мировым ритейлером. В него входят такие бренды как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие.