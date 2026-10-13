Запуск "эАкциза" вновь отложили: когда заработает система контроля за алкоголем и сигаретами

Верховная Рада отложила введение системы электронного контроля за оборотом алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Вместо 1 ноября 2026 года она должна заработать позже.

Почему запуск системы отложили

За перенос сроков введения "эАкциза" проголосовали 252 народных депутата во время рассмотрения законопроекта №15532 во втором чтении. Документ поддержали сразу в целом, пишет "Интерфакс-Украина".

Во время представления документа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что без принятия закона государственный бюджет ежедневно терял бы 500 миллионов гривен.

Народная депутатка Нина Южанина, в свою очередь, обратила внимание на задержки со стороны правительства и Министерства цифровой трансформации.

Закон давал 2,5 года на запуск системы. Шесть месяцев – Кабмину для принятия подзаконных актов и два года – Минцифре. Обратите сначала внимание на то, насколько задержался Кабмин. Вместо шести месяцев подзаконные документы готовили 16 месяцев. Конечно, Минцифра не успела разработать и запустить систему. И на самом деле, пока не будет политической воли, чтобы ответственные лица несли ответственность, ничего не изменится. Я уверена, что эта система так и не заработает,

– сказала она.

Что известно о подготовке к запуску

Закон о введении электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет Верховная Рада приняла в июле 2023 года. Речь идет о законе № 3173-IX, который предусматривает переход к электронному контролю за оборотом такой продукции.

Основные этапы подготовки к запуску системы следующие:

Июль 2023 года: парламент принял закон о введении электронной прослеживаемости. Конец 2025 года: Верховная Рада впервые перенесла запуск системы на 10 месяцев из-за неготовности инфраструктуры. Июль 2026 года: разработчики выпустили обновленную версию системы со стабильным API. После обновления: работа над функционалом и исправлением ошибок продолжилась. До принятия нового решения: запуск системы планировался на 1 ноября 2026 года. Согласно новому решению Рады: полноценное внедрение должно состояться 1 июля 2027 года.

Какие риски видит бизнес

До голосования представители бизнеса предупреждали, что задержка с принятием решения затрудняет подготовку компаний к новым требованиям. В частности, предприятия лишились возможности заблаговременно планировать работу и заказывать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года. По оценкам бизнеса, из-за этого государственный бюджет мог недополучить 6,5 миллиарда гривен.

Новые правила коснутся всех участников цепочки поставок алкоголя и табачных изделий. Подготовиться к введению в действие должны:

производители продукции;

импортеры;

дистрибьюторы;

логистические компании;

розничные продавцы.

Представители бизнеса подчеркивали, что без достаточного времени на подготовку могут возникнуть перебои в поставках легальной продукции. Перенос срока введения новых правил должен дать участникам рынка дополнительное время для адаптации к новым требованиям.