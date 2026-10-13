Чому запуск системи відклали

За перенесення строків запровадження "еАкцизу" проголосували 252 народні депутати під час розгляду законопроєкту №15532 у другому читанні. Документ підтримали одразу в цілому, пише "Інтерфакс-Україна".

Під час представлення документа голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що без ухвалення закону державний бюджет щодня втрачав би 500 мільйонів гривень.

Народна депутатка Ніна Южаніна натомість звернула увагу на затримки з боку уряду та Міністерства цифрової трансформації.

Закон дав 2,5 роки на запуск системи. Шість місяців для Кабміну, для прийняття підзаконних актів та два роки для Мінцифри. Ви зверніть увагу спочатку, наскільки затримався Кабмін. Замість шести місяців 16 місяців готували підзаконні документи. Звісно, Мінцифра не встигла розробити, запустити систему. І насправді, допоки не буде політичної волі, щоб відповідальні особи несли відповідальність, нічого не зміниться. Я впевнена, що ця система так і не запрацює,

– сказала вона.

Що відомо про підготовку до запуску

Закон про запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет Верховна Рада ухвалила в липні 2023 року. Йдеться про закон №3173-IX, який передбачає перехід до електронного контролю за рухом такої продукції.

Основні етапи підготовки до запуску системи такі:

Липень 2023 року: парламент ухвалив закон про запровадження електронної простежуваності. Кінець 2025 року: Верховна Рада вперше перенесла запуск системи на 10 місяців через неготовність інфраструктури. Липень 2026 року: розробники випустили оновлену версію системи зі стабільним API. Після оновлення: робота над функціоналом і виправленням помилок продовжилася. До ухвалення нового рішення: запустити систему планували 1 листопада 2026 року. За новим рішенням Ради: повноцінне впровадження має відбутися 1 липня 2027 року.

Які ризики бачить бізнес

До голосування представники бізнесу попереджали, що затримка з ухваленням рішення ускладнює підготовку компаній до нових вимог. Зокрема, підприємства втратили можливість завчасно планувати роботу та замовляти марки акцизного податку на листопад 2026 року. За оцінками бізнесу, через це державний бюджет міг недоотримати 6,5 мільярда гривень.

Нові правила охоплять усіх учасників ланцюга постачання алкоголю та тютюнових виробів. Підготуватися до запуску мають:

виробники продукції;

імпортери;

дистриб'ютори;

логістичні компанії;

роздрібні продавці.

Бізнес наголошував, що без достатнього часу на підготовку можуть виникнути перебої в постачанні легальної продукції. Перенесення запуску має дати учасникам ринку додатковий час для адаптації до нових вимог.



