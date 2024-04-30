Конфискация активов олигарха Саввиди: чем владел россиянин и его жена в Украине

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о конфискации активов российского предпринимателя Ивана Саввиди и его жены Кирияки в пользу Украины. Аналитики платформы больших данных VKURSI эксклюзивно для 24 Канала проанализировали, какие активы и предприятия имел Саввиди и его семья, и сколько дохода они получают.

Кто такой Саввиди

Известно, что Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения. Он связан с российской властью и партией "Единая Россия".

Жена Ивана Саввиди Кирияки – номинальная владелица ряда компаний, однако фактически бизнесом владеет ее муж.

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Какие активы конфисковали ВАКС конфисковал и взыскал в доход государства 100% акций ЧАО "Пентопак" и 100% уставного капитала дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", а также национализировали комплекс нежилых помещений, транспортные средства, деньги на банковских счетах.

ЧАО "Пентопак"

Компания расположена в Борисполе, Киевской области, и занимается изготовлением плит, листов, труб и профилей из пластмасс. Конечный бенефициар компании – Саввиди Кирияки, жена российского предпринимателя. А уполномоченное лицо – Лозовой Владлен Анатольевич.

Размер уставного капитала – 11,4 миллиона гривен.

– 11,4 миллиона гривен. В 2023 году доход предприятия составил 183,6 миллиона гривен, в 2022 году – 180,6 миллиона гривен, а в 2021 – 265,1 миллиона гривен.

В собственности компания один дом в Борисполе и шесть автомобилей. Земельных участков на компанию не зарегистрировано.

Компания имеет 23 зарегистрированные торговые марки, все они используются для материалов для упаковки товаров, преимущественно, мясных изделий.

ДП "Атлантис-Пак Украина"

Основной КВЭД предприятия – неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Конечный бенефициар компании – также Саввиди Кирияки, которая зарегистрирована в Греции. Уполномоченное лицо одинаковое с предыдущим предприятием – Лозовой Владлен Анатольевич.

Размер уставного капитала – 1 000 миллионов гривен.

– 1 000 миллионов гривен. В 2023 году доход предприятия составил 3,24 миллиона гривен, в 2022 – 59,7 миллиона гривен, а в 2021 – 148,8 миллиона гривен.

На компании не зарегистрировано никакой недвижимости, земельных участков. Но есть три автомобиля.

В 2021 году компания импортировала из России и Беларуси изделий из пластмассы, труб и шлангов на 91,5 миллиона гривен. Вышеупомянутые страны были единственными странами, из которых ДП "Атлантис-Пак Украина" импортировало товары.

, что в 2023 году количество работников в компании сократилось на 50%, если в 2022 году их было около 20, то в 2023 году – около 10.