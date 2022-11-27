Россия национализировала автомобильный завод японской Nissan в Санкт-Петербурге

Минпромторг России национализировал завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге. Компания закрыла сделку о передаче своих российских активов за 1 евро, оставив за собой право выкупить бизнес за ту же сумму в течение следующих шести лет.

О завершении процесса передачи собственности завода подконтрольному Минпромторгу страны-агрессора "НАМИ" сообщили российские СМИ. Бизнес 24 передает подробности.

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Россия национализировала завод Nissan в Санкт-Петербурге

О передаче российских активов Nissan одному из подразделений Минпромторга страны-агрессора стало известно еще 11 октября. 24 ноября ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" российское ведомство полностью национализировало, закрыв сделку с японским автопроизводителем.

Напомним, что сделка предусматривала передачу активов за символическую сумму в 1 евро, нанеся ущерб Nissan в около 687 миллионов долларов. В нее вошли производственные и научно-исследовательские мощности японского автопроизводителя в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Добавим, что Nissan прекратила производство в России и импорт своих авто и запчастей еще в марте, на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. При этом, свое решение автоконцерн объяснил "логистическими рисками".

К слову, французская Renault, владеющая 43% доли Nissan, вышла из России по схожей схеме еще в мае. Российские активы компании перешли в собственность правительства Москвы. В ноябре на бывшем заводе Renault в стране-агрессоре начали собирать автомобили "Москвич".