Правительство планирует отменить акты выполненных работ
- Правительство Украины планирует отменить акты выполненных работ для безналичных оплат, что может сэкономить бизнесу 20,2 миллиарда гривен в год.
- Отмена актов выполненных работ может облегчить сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство планирует отменить акты выполненных работ. Она отметила, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.
Документ отменяет обязательное подписание таких актов для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
Почему правительство хочет отменить акты выполненных работ?
По словам Свириденко, отмена актов выполненных работ обсуждалась на встрече с бизнесом в Закарпатье в пятницу, 5 сентября. Премьер сообщила, что оценивает суммарную экономию украинского бизнеса благодаря этой новации на уровне 20,2 миллиарда гривен в год.
По ее мнению, такие нормы должны облегчить украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами.
Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на это и отметил, что такой законопроект уже давно был внесен в Раде. Однако Министерство финансов было категорически против.
Не очень хочу разочаровать нашего Премьера, но такой законопроект давно уже в Раде был внесен. Я автор. Там Минфин категорически был против – поэтому, вы там в правительстве как-то разберитесь с позицией,
– заявил он.
Последние нововведения, которые касаются бизнеса: коротко о главном
- Ранее Свириденко сообщила, что в Украине планируют ввести мораторий на проверки бизнеса. Кроме этого, правительство начало аудит уголовных дел против бизнеса с целью закрытия безосновательных производств.
- Оно ожидает безупречной работы моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов, чтобы бизнес мог сосредоточиться на развитии.
- Также в Украине ввели обновленную программу грантов в размере до 16 миллионов гривен для поддержки бизнеса, который пострадал от российских атак.