Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
- Уряд України планує скасувати акти виконаних робіт для безготівкових оплат, що може зекономити бізнесу 20,2 мільярда гривень на рік.
- Скасування актів виконаних робіт може полегшити співпрацю українських компаній з європейськими партнерами.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує скасувати акти виконаних робіт. Вона зазначила, що відповідний законопроєкт вже внесений у Верховну Раду.
Документ скасовує обов’язкове підписання таких актів для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
Чому уряд хоче скасувати акти виконаних робіт?
За словами Свириденко, скасування актів виконаних робіт обговорювалося на зустрічі з бізнесом в Закарпатті в п’ятницю, 5 вересня. Прем'єрка повідомила, що оцінює сумарну економію українського бізнесу завдяки цієї новації на рівні 20,2 мільярда гривень на рік.
На її думку, такі норми мають полегшити українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на це і зазначив, що такий законопроєкт вже давно був внесений в Раді. Однак Міністерство фінансів було категорично проти.
Не дуже хочу розчарувати нашого Премʼєра, але такий законопроєкт давно вже в Раді був внесений. Я автор. Там Мінфін категорично був проти – тож, ви там в уряді якось розберіться з позицією,
– заявив він.
Останні нововведення, які стосуються бізнесу: коротко про головне
- Раніше Свириденко повідомила, що в Україні планують запровадити мораторій на перевірки бізнесу. Окрім цього, уряд почав аудит кримінальних справ проти бізнесу з метою закриття безпідставних проваджень.
- Він очікує бездоганної роботи мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних органів, щоб бізнес міг зосередитися на розвитку.
- Також в Україні ввели оновлену програму грантів у розмірі до 16 мільйонів гривень для підтримки бізнесу, який постраждав від російських атак.