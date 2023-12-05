Миллиардное соглашение: Alaska Air Group покупает конкурента Hawaiian Holdings
Источник:Reuters
Alaska Air Group хочет получить контроль над половиной рынка полётов на Гавайские острова. Для этого компания приняла решение купить Hawaiian Holdings, чьи акции за последние 12 месяцев упали на 65%.
В воскресенье Alaska Air Group сообщила, что приобретет Hawaiian Holdings Inc. за 1,9 миллиарда долларов, включая долги.
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Зачем Alaska Air Group
Объединение с Hawaiian даст Alaska Air контроль над более чем 50% рынка полетов на Гавайские острова, в один из самых популярных туристических направлений в мире.
Это место, куда люди хотят приезжать, чтобы провести время, отпуск, свадьбу и юбилеи. Мы верим, что это то, что останется популярным на долгие годы,
– сказал в интервью генеральный директор Alaska Air, Бен Миникуччи.
Следовательно, компания готова заплатить 18 долларов за акцию Hawaiian наличными. Это почти в четыре раза превышает цену на закрытие акций Hawaiian в пятницу. Большая доплата показывает то, как сильно пострадали акции Hawaiian.
На падение цены акций компании за последние 12 месяцев на 65% повлияли следующие факторы:
- лесные пожары на Мауе;
- высокие затраты на горючее;
- проблемы с отзывом реактивных двигателей на некоторых самолетах Airbus SE.
Удастся ли довести соглашение до конца
Антимонопольные органы подозрительно относятся к слияниям между небольшими авиакомпаниями.Любопытно! В настоящее время американские регуляторы оспаривают в суде предложение JetBlue Airways Corp. о приобретении Spirit Airlines Inc. за 3,8 миллиарда долларов.
При этом четыре основных игрока - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines - контролируют 80% авиационного сектора США. В июле этим компаниям удалось заставить JetBlue отказаться от продолжительного альянса с American Airlines.