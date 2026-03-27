Умер Алексей Кавицкий –наследник Helen Marlen Group: что о нем известно
- Алексей Кавицкий, наследник Helen Marlen Group, умер в 39 лет, причину смерти не разглашают.
- Он инициировал цифровую трансформацию бизнеса, запустил онлайн-магазин Posh и R&D-лабораторию Samsonika.
В 39 лет неожиданно оборвалась жизнь сына владельцев самых дорогих киевских бутиков Helen Marlen – Алексея Кавицкого. Он был одним из ключевых людей, которые стояли за цифровой трансформацией украинского fashion-ритейла.
Что известно об Алексее Кавицком?
О смерти Кавицкого стало известно 24 марта 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе компании, однако причину не разглашают, пишет Forbes.
Алексей Кавицкий много лет отвечал за e-commerce-направление в Helen Marlen Group. Именно он еще в 2011 году инициировал переход бизнеса в онлайн и возглавил это направление, которое развивал почти полтора десятилетия. До этого он учился в The University of Edinburgh, где изучал маркетинг и бизнес-аналитику.
Когда я вернулся с учебы, то сказал, что нужно держать вектор в IT. У меня появился первый бюджет и небольшая команда,
– рассказывал Кавицкий в интервью AIN в 2018-м.
Коллеги вспоминают его как человека, который мыслил на несколько шагов вперед.
Я помню, когда он только завершил обучение и начал работать в Helen Marlen – это было еще задолго до того, как Instagram и цифровой мир стали частью нашей жизни. Тогда он пришел с абсолютно свежим видением и новыми идеями,
– рассказывает Екатерина Кулик.
Работа в fashion-ритейле
В 2017 году вместе с Михаилом Клемешевым и Иваном Дубновым Кавицкий запустил онлайн-магазин Posh (впоследствии – Umberfirm). Платформа объединила более 6 000 брендов – от Louis Vuitton и Chanel до Balenciaga и Michael Kors.
Уже в 2018 году партнеры разошлись, а сам проект интегрировали в Helen Marlen Group как outlet.
В том же году Кавицкий запустил Samsonika – R&D-лабораторию для тестирования новых идей. Параллельно появился маркетплейс Helen Marlen, который объединил несколько направлений бизнеса, а также новое мобильное приложение.
