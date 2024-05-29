Россияне больше не смогут заказать товары с AliExpress

AliExpress, принадлежащий китайской компании Alibaba, остановил доставку заказов на территорию России. Кроме того, оплатить товары в российских рублях теперь тоже невозможно.

Доставка в Россию прекратилась

Как сообщают российские СМИ, владельцы AliExpress прекратили отправку заказов в Россию.

Читайте также Почему иностранный бизнес не отказывается от планов покинуть российский рынок

Кому принадлежит AliExpress Известный интернет-магазин розничной торговли малого бизнеса Китая принадлежит компании Alibaba. На сайте маркетплейса предлагают товары международным покупателям, при этом покупать самим китайцам запрещено.

Отныне для российских клиентов введены новые ограничения:

прекращена доставка в страну,

не разрешена оплата за товар в российских рублях.

Какие бизнесы продолжили работу в России

Среди компаний, которые решили не завершать бизнес в России, есть более 2 000 компаний. В противовес этому, по данным "Киевской школы экономики", уже почти 1 600 международных компаний или оставили рынок, или сократили свою деятельность там.

Также, есть несколько компаний, которые сначала решили продать бизнес, но впоследствии изменили курс: