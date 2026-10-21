Крупнейшая сеть алкомаркетов в России срочно меняет логистику: чего боится бизнес

Российская сеть магазинов по продаже алкоголя "Красное & Белое" сокращает объемы продукции, принимаемой на свои склады. Новый подход предполагает меньшие партии товара и более частые поставки, что может увеличить расходы поставщиков.

Как и почему меняется система поставок

В настоящее время ритейлер принимает лишь 25–30% от прежних объемов поставок. Причина – опасения из-за атак украинских дронов, пишет The Moscow Times.

Пока что "Красное & Белое" стало единственной большой сетью, прибегшей к таким мерам. По словам источников, компания стремится снизить риски, связанные с хранением дорогостоящей алкогольной продукции на складах.

"Мы тестируем различные подходы к сокращению объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе,

– сообщили в компании.

Новый порядок предусматривает, что продукцию будут доставлять меньшими партиями, но чаще. Так компания рассчитывает сократить время нахождения товаров в распределительных центрах.

Ранее ритейлер предлагал поставщикам подписать соглашение, по которому сеть снимала с себя ответственность за товары, уничтоженные или поврежденные в результате атак дронов и работы противовоздушной обороны. Впоследствии компания отозвала это предложение и пообещала разработать другие механизмы, которые помогут сохранить бесперебойность поставок.

На самом деле поставщикам фактически предлагают два варианта:

Согласиться на соответствующее соглашение; Доставлять продукцию чаще, но меньшими партиями.

Почему новые условия могут увеличить расходы

Изменение логистики может создать дополнительную финансовую нагрузку на производителей. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков отметил, что более частые поставки небольшими партиями увеличат логистические расходы поставщиков. При этом, по его словам, риски и в дальнейшем будут лежать на их стороне:

Производители продуктов питания менее зависимы от продаж через "Красное & Белое", чем алкогольные компании.

Однако на рынке многие поставщики не могут полностью отказаться от сотрудничества с сетью.

Таким образом, изменения могут повлиять не только на организацию работы складов, но и на расходы компаний, поставляющих продукцию ритейлеру.

Сколько магазинов у "Красного & Белого"

Сеть работает в России с 2006 года и находится под контролем "Меркурий ритейл холдинга", в который также входит "Бристоль".

На начало 2026 года в России насчитывалось 21,5 тысячи магазинов "Красное & Белое". По оценке Infoline, оборот холдинга по итогам 2025 года составил 1,72 триллиона рублей – на 22,3% больше, чем годом ранее.

Масштаб сети делает сотрудничество с ней важным для многих производителей.

К слову, российские власти также готовят очередное " повышение акцизов на алкоголь ". Новые правила затронут производителей пива, крепкого алкоголя, вина и ряда других напитков и должны вступить в силу с 2027 года.

Особенность новых предложений заключается в том, что власти России уже не впервые пересматривают ставки на 2027 год в сторону повышения. Далее у бизнеса будет несколько вариантов: частично покрывать дополнительные расходы за счет собственной маржи, пересматривать цены или сокращать другие расходы.