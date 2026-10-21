Як і чому змінюється система поставок

Ритейлер наразі приймає лише 25 – 30% від колишніх обсягів поставок. Причина - побоювання через атаки українських дронів, пише The Moscow Times.

Поки що "Червоне & Біле" стало єдиною великою мережею, яка вдалася до таких заходів. За словами джерел, компанія прагне зменшити ризики, пов'язані зі зберіганням дорогої алкогольної продукції на складах.

Ми тестуємо різні підходи для скорочення обсягів запасів, що одночасно перебувають на кожному конкретному складі,

– повідомили у компанії.

Новий порядок передбачає, що продукцію доставлятимуть меншими партіями, але частіше. Так компанія розраховує скоротити час, протягом якого товари перебувають у розподільчих центрах.

Раніше ритейлер пропонував постачальникам підписати угоду, за якою мережа знімала із себе відповідальність за товари, знищені або пошкоджені внаслідок атак дронів та роботи протиповітряної оборони. Згодом компанія відкликала цю пропозицію та пообіцяла розробити інші механізми, які допоможуть зберегти безперебійність поставок.

Насправді постачальникам фактично пропонують два варіанти:

Погодитися на відповідну угоду; Доставляти продукцію частіше, але меншими партіями.

Чому нові умови можуть збільшити витрати

Зміна логістики може створити додаткове фінансове навантаження на виробників. Виконавчий директор асоціації "Руспродсоюз" Дмитро Востриков зазначив, що частіші поставки невеликими партіями збільшать логістичні витрати постачальників. При цьому, за його словами, ризики й надалі залишатимуться на їхньому боці:

Виробники продуктів харчування менш залежні від продажів через "Червоне & Біле", ніж алкогольні компанії.

Однак на ринку, багато постачальників не можуть повністю відмовитися від співпраці з мережею.

Отже, зміни можуть вплинути не лише на організацію роботи складів, а й на витрати компаній, які постачають продукцію ритейлеру.

Скільки магазинів має "Червоне & Біле"

Мережа працює в Росії з 2006 року та перебуває під контролем "Меркурій ритейл холдингу", до якого також входить "Брістоль".

На початок 2026 року в Росії налічувалося 21,5 тисячі магазинів "Червоне & Біле". За оцінкою Infoline, оборот холдингу за підсумками 2025 року становив 1,72 трильйона рублів – на 22,3% більше, ніж роком раніше.

Масштаб мережі робить співпрацю з нею важливою для багатьох виробників.

До слова, також російська влада готує чергове підвищення акцизів на алкоголь. Нові правила зачеплять виробників пива, міцного алкоголю, вина та низки інших напоїв і мають почати діяти з 2027 року.

Особливість нових пропозицій у тому, що влада Росії уже не вперше переглядає ставки на 2027 рік у бік підвищення. Далі бізнес матиме кілька варіантів: частково поглинати додаткові витрати за рахунок власної маржі, переглядати ціни або скорочувати інші витрати.