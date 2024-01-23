Сфера-поглотитель денег: Альтман будет искать миллиарды на заводы для ШИ-чипов

Рывок развития искусственного интеллекта уже оказал большое влияние на все сферы. Впрочем, чтобы поддерживать такой темп, нужно тратить немало денег.

Новые миллиарды ради искусственного интеллекта

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, начал переговоры с мировыми инвесторами для привлечения новых миллиардов долларов. Вырученные средства он хочет направить на построение сети заводов, которые будут производить полупроводники.

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Альман уже успел провести переговоры с G42 и SoftBank Group Corp. Результаты пока неизвестны. Гендир OpenAI хочет, чтобы заводы тесно сотрудничали с производителями микросхем, а сеть производства была масштабной.

Альтман боится, что уже совсем скоро из-за масштабирования ИИ не останется чипов для гарантии стабильности и дальнейшего развития. Уже сейчас прогнозируемый спрос превышает возможности, поэтому Альтман пытается действовать на опережение.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Вариант, предлагаемый Альтманом, требует гораздо больше средств, чем текущий вариант, который используют Amazon, Google и Microsoft. Они разрабатывают кремний своими силами, а производство передают другим компаниям. В то же время строительство только одного современного завода будет стоить миллиарды долларов, не говоря уже о сети по всему миру.

Все крупнейшие компании, привлеченные к производству чипов и микросхем, воздерживаются от комментариев. Искусственный интеллект развивается очень стремительно, поэтому недостаток ключевых комплектующих, которого так боится Альтман, может действительно наступить в ближайшее время.