Новые миллиарды ради искусственного интеллекта

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, начал переговоры с мировыми инвесторами для привлечения новых миллиардов долларов. Вырученные средства он хочет направить на построение сети заводов, которые будут производить полупроводники.

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Альман уже успел провести переговоры с G42 и SoftBank Group Corp. Результаты пока неизвестны. Гендир OpenAI хочет, чтобы заводы тесно сотрудничали с производителями микросхем, а сеть производства была масштабной.

Альтман боится, что уже совсем скоро из-за масштабирования ИИ не останется чипов для гарантии стабильности и дальнейшего развития. Уже сейчас прогнозируемый спрос превышает возможности, поэтому Альтман пытается действовать на опережение.

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Вариант, предлагаемый Альтманом, требует гораздо больше средств, чем текущий вариант, который используют Amazon, Google и Microsoft. Они разрабатывают кремний своими силами, а производство передают другим компаниям. В то же время строительство только одного современного завода будет стоить миллиарды долларов, не говоря уже о сети по всему миру.

Все крупнейшие компании, привлеченные к производству чипов и микросхем, воздерживаются от комментариев. Искусственный интеллект развивается очень стремительно, поэтому недостаток ключевых комплектующих, которого так боится Альтман, может действительно наступить в ближайшее время.