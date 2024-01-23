Нові мільярди заради штучного інтелекту

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, почав перемовини з світовими інвесторами для залучення нових мільярдів доларів. Отримані кошти він хоче спрямувати на побудову мережі заводів, які вироблятимуть напівпровідники.

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Альман вже встиг провести перемовини з G42 та SoftBank Group Corp. Результати наразі невідомі. Гендир OpenAI хоче, аби заводи тісно співпрацювали з виробниками мікросхем, а сама мережа виробництва була масштабною.

Альтман боїться, що вже зовсім скоро через масштабування ШІ не залишиться чипів для гарантії стабільності та подальшого розвитку. Вже зараз прогнозований попит перевищує можливості, тому Альтман намагається діяти на випередження.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Варіант, який пропонує Альтман, потребує набагато більше коштів, ніж поточний варіант, який використовують Amazon, Google і Microsoft. Вони розробляють кремній самотужки, а виробництво передають іншим компаніям. Натомість будівництво лише одного сучасного заводу буде коштувати мільярди доларів, не кажучи вже про мережу по всьому світу.

Усі найбільші компанії, які залучені до виробництва чипів та мікросхем, наразі утримуються від коментарів. Натомість штучний інтелект розвивається дуже стрімко, тому нестача ключових комплектуючих, якої так боїться Альтман, може дійсно настати найближчим часом.