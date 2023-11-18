Amazon уволит работников, работавших над Alexa: все силы бросают на искусственный интеллект

Технологические гиганты пытаются завоевать первенство в гонке искусственных интеллектов. Ради этого они готовы к сокращению подразделений, работающих над другими продуктами.

Сокращение людей ради развития искусственного интеллекта

Компания Amazon сообщила о том, что сократила несколько сотен работников из подразделения, занимавшегося голосовым помощником Alexa. Гигант объяснил этот шаг изменением приоритетов и желанием сконцентрироваться на развитии искусственного интеллекта.

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Сейчас в компании отказываются сообщить, сколько работников попадут под сокращение. Вице-президент Alexa и Fire TV Дэниел Рауш заявил, что смена бизнес-приоритетов обусловлена шагом навстречу желаниям клиентов, а значит, сейчас в топе будет ориентация на искусственный интеллект.

Эти изменения заставляют нас прекратить некоторые инициативы.

– заявил он.

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Также стало известно, что Amazon сокращает штат и в других командах. Речь идет о некоторых отделах кадров, а также музыкальном и игровом подразделениях. Ранее журналистам стало известно, что даже сотрудники Amazon жаловались на то, что голосовой помощник Alexa отстает от эпохи и не успевает за генеративным искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что OpenAI попросит у Microsoft и других спонсоров дополнительные деньги, поскольку обучение искусственному интеллекту стоит очень дорого.