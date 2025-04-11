Мировой гигант отменяет заказы из Китая из-за пошлин Трампа

Мировой гигант электронной торговли Amazon отменил заказы на ряд товаров, произведенных в Китае, Вьетнаме и Таиланде. Причиной стали пошлины, которые объявил президент США Дональд Трамп.

Отмена произошла внезапно

Речь идет о товарах, которые Amazon закупал непосредственно у поставщиков в рамках модели "прямого импорта". В частности, шезлонги, скутеры, кондиционеры. По такой схеме компания покупает продукцию оптом и импортирует ее в США за свой счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Отмена заказов произошла внезапно и без предупреждения, утверждают источники. Бывший менеджер Amazon Скотт Миллер, который сейчас работает консультантом в сфере e-commerce, рассказал, что несколько его клиентов пострадали от такого шага и могут пересмотреть сотрудничество с платформой.

Позиция Amazon

Представители Amazon ситуацию официально не комментируют, однако еще в феврале компания указала торговые споры как один из рисков в своем годовом отчете.

По данным издания, Amazon уже готовит план на 15 милярдов для расширения собственной логистики в США, в частности строительства 80 новых складов.

Риски для рынка

Пошлины, объявленные Трампом, охватывают около 185 стран, включая Китай (тариф – 54%), Вьетнамом, Таиландом и даже Украиной (минимальные 10%). В ответ Китай ввел аналогичные таможенные меры, включая экспортный контроль на редкоземельные металлы.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира обостряется. 9 апреля США подняли пошлины для Китая до 125%, обвинив Пекин в "отсутствии уважения к мировой торговле". Китай сразу же ответил симметричным повышением до 84%.