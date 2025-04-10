Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, заметив, что Трамп имеет целью "договариваться". Для этого он сам и создал проблему для мира с тарифами.

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Какова цель паузы в тарифах Трампа

По мнению политолога, сейчас от США можно наблюдать серию различных игр, которые происходят одновременно. Даже сама администрация Трампа не может предсказать их результат. Однако очевидно, что тарифная война США – элемент переговоров с другими странами.

Это в стиле Трампа – создать проблему, начать ее решать, частично это сделать и показать, что это большая победа. В его предыдущей каденции была такая же история, единственное, что мы не видели столь больших тарифных игр,

– сказал он.

Шеренговский подчеркнул, что пауза в тарифах не ставит точку в этом вопросе. Это один из экономических давлений Соединенных Штатов, который имеет целью договоренности с каждой страной отдельно по определенным группам товаров.

То, что Трамп заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином и назвал его своим другом на фоне обострения торговых отношений, является просто заигрыванием. Хотя Китай, Япония и Южная Корея разобщены ненавистью друг к другу, но объединены ненавистью к США.

Американская администрация пользуется тарифной историей с прагматической целью – преодолеть торговый баланс,

– подчеркнул политолог.

К слову, решение Трампа о паузе его также могла побудить ситуация в Минфине, где обеспокоены нестабильностью на рынках государственных облигаций. Есть сообщения, что об этом президенту США сообщил сам министр Скотт Бессент.