Amazon обвинили в монополии: за битвой Байдена и Безоса следит весь мир

Около двух десятков штатов обратились в суд с иском на Amazon. Гиганта обвиняют в том, что он взял на себя роль монополиста.

Иск на Amazon из-за монополизации

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в суд и подала иск на компанию Федеральная торговая комиссия США (FTC). Причина – монополизация рынка электронной коммерции.

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FTC обратилась в федеральный суд Сиэтла. Также в Фемиду по поводу монопольной позиции технологического гиганта выступили еще 17 штатов.

Позиция регулятора состоит в том, что Amazon был вовлечен в действия, направленные против его конкурентов в онлайн-торговле. Ритейлер фактически принуждал продавцов пользоваться именно его логистическими и другими услугами. Если же продавцы выставляли свои товары на других площадках по более низкой цене, Amazon вообще прибегал к карательным мерам.

Amazon — монополист, и он эксплуатирует свои монополии таким образом, что покупатели и продавцы платят больше за худшее обслуживание,

– заявили в FTC.

Как установил регулятор, продавцы на Amazon платят компании один доллар из каждых двух заработанных.

Для главы Федеральной торговой комиссии Лины Хан дело против Amazon будет решающим в карьере. Это также первый громкий сигнал того, что администрация Джо Байдена хочет пошатнуть власть крупных корпораций.