Amazon пригласил у кредиторов срочный заем на 8 миллиардов долларов

Amazon.com Inc достигла соглашения с некоторыми кредиторами о предоставлении необеспеченного займа в размере 8 миллиардов долларов. Об этом стало известно 3 января.

Срочная ссуда для Amazon

Представитель Amazon отметил, что учитывая неопределенную макроэкономическую среду, в течение последних нескольких месяцев компания использовала различные варианты финансирования для поддержки капитальных расходов, погашения долгов, приобретений и потребностей в оборотном капитале.

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Срочный заем, который запросил Amazon, погашается через 364 дня с возможностью продления еще на 364 дня, а средства будут использованы на общие корпоративные цели.

Зачем Amazon заем

По состоянию на конец III квартала 2022 года у Amazon было около 35 миллиардов долларов наличных денег и их эквивалентов и долгосрочный долг в размере около 59 миллиардов долларов.

Компания Amazon готовится к вероятному замедлению роста, поскольку стремительная инфляция заставляет предприятия и потребителей сокращать издержки. Это в сочетании с сильным курсом доллара привело к падению акций Amazon примерно на 50% в 2022 году.

В начале 2023 г. компания также сообщила о сокращении рабочей силы без уточнения количества. Речь идет об около 10 тысячах рабочих мест.