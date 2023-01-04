Термінова позика для Amazon

Речник Amazon зазначив, що враховуючи невизначене макроекономічне середовище, протягом останніх кількох місяців компанія використовувала різні варіанти фінансування для підтримки капітальних витрат, погашення боргів, придбань і потреб в оборотному капіталі.

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Строкову позику, яку запросив Amazon, погашається через 364 дні з можливістю продовження ще на 364 дні, а кошти будуть використані на загальні корпоративні цілі.

Нагадаємо! Станом на кінець III кварталу 2022 року в Amazon було близько 35 мільярдів доларів готівки та їх еквівалентів і довгостроковий борг у розмірі близько 59 мільярдів доларів.

Навіщо Amazon позика

Компанія Amazon готується до ймовірного уповільнення зростання, оскільки стрімка інфляція змушує підприємства та споживачів скорочувати витрати. Це в поєднанні з сильним курсом долара призвело до падіння акцій Amazon приблизно на 50% у 2022 році.

На початку 2023 року компанія також повідомила про скорочення робочої сили без уточнення кількості. Мовиться про близько 10 тисяч робочих місць.