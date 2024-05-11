Все решила одна оливка: урок от American Airlines на 40 тысяч долларов

Компания American Airlines – один из лидеров рынка авиационных перевозок. И для роста на такой уровень иногда приходилось принимать очень оригинальные решения.

Оптимизация расходов является частью любого бизнеса, рассказывает 24 Канал. Как правило, даже мелкие расходы на длинной дистанции достигают больших сумм.

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Компания American Airlines приняла решение, которое впоследствии стало одной из наиболее ярких иллюстраций эффективной оптимизации расходов. Впоследствии появлялись другие кейсы, однако именно этот часто рассматривают как "известного основоположника".

На дворе был 1987 год. Салаты были обязательной частью меню рейсов бизнес-состава. Однако менеджеры посчитали, что в перспективе на них можно сэкономить, если немного "поколдовать" с ингредиентами.

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В American Airlines приняли решение забрать из всех салатов одну оливку. Конечно, у некоторых такое решение может вызвать ироническую улыбку: "Ну что там может решить одна оливка?".

Однако опыт показал, что даже одна оливка имеет большое финансовое влияние – решение American Airlines в перспективе позволило сэкономить 40 тысяч долларов. Именно поэтому сейчас абсолютно все предприниматели тщательно взвешивают каждое финансовое решение, даже когда речь идет о маленьких мелочах. Бизнес – это всегда о дистанции, поэтому важно все оценивать в долгосрочной перспективе.