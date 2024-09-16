Последний крупный американский банк покидает российский рынок

Американский "Citibank", один из крупнейших западных банков на российском рынке, который входил в топ-20 банков по размеру активов в России, объявляет о сворачивании своей деятельности.

Что известно о выходе банка из России

С 15 ноября российское подразделение банка закроет свое последнее отделение, которое обслуживало розничных клиентов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление "Ситибанка".

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Дело в том, что Citigroup еще в начале 2021 года объявила о намерении продать свой розничный бизнес в России. После вторжения России в Украину компания решила фактически прекратить свою деятельность на этом рынке.

Интересно! В России в начале 2024 года совокупные активы иностранных кредитных организаций достигли лишь 66 миллиардов долларов. Это вдвое меньше, чем в 2021 году до войны, когда показатель составлял 119 миллиардов долларов.

Поэтому, с 20 сентября все дебетовые карты "Ситибанка" прекратят свою работу, а уже с 25 сентября также остановятся операции через Систему быстрых платежей ЦП, включая переводы, получения наличных на терминале и покупки по QR-коду.