Бизнес Apple под угрозой из-за новой волны COVID-19 в Китае, – Financial Times

Из-за новой волны массовой вспышки COVID-19 в Китае могут возникнуть перебои в производстве iPhone. Это ставит бизнес компании Apple под угрозу.

Бизнес Apple под угрозой

Apple уже больше месяца борется с хаосом на фабрике своего главного монтажника Foxconn в Чжэнчжоу, что больше известна как "iPhone City", после очередной вспышки Covid-19, которая началась в октябре.

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Из-за массового заболевания работников время ожидания покупателем в США своего нового iPhone составляет почти месяц. Поскольку правительство Китая упраздняет свою политику нулевой борьбы с COVID-19, теперь назревает долговременный риск – потенциальный недостаток работников на заводах из комплектующих или сборочных фабрик по всей стране.

Компания Apple испытывает дефицит от 5 до 15 миллионов iPhone. Ситуация усугубляется и тем, что пятая часть дохода Apple приходится именно на продажи в Китае, а более 90% iPhone собираются там.

, обогнав Google.