Бізнес Apple під загрозою

Apple вже більше місяця бореться з хаосом на фабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, що більше відома як "iPhone City", після чергового спалаху Covid-19, який почався в жовтні.

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Через масове захворювання працівників час очікування покупцем в США свого нового iPhone складає майже місяць. Оскільки уряд Китаю скасовує свою політику нульової боротьби з COVID-19, тепер назріває довготривалий ризик – потенційна нестача працівників на заводах із комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.

Компанія Apple відчуває дефіцит від 5 до 15 мільйонів iPhone. Ситуація ускладнюється й тим, що п'ята частина доходу Apple припадає саме на продажі в Китаї, а понад 90% iPhone збираються там.

Нагадаємо! Apple цьогоріч очолив рейтинг найвпливовіших брендів у світі, обігнавши Google.