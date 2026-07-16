Массовые проверки коснулись аптек: бизнес штрафуют из-за цен на лекарства

В первом полугодии 2026 года Госпродпотребслужба провела масштабные проверки аптек и других продавцов лекарственных средств. Так, сотни компаний были оштрафованы, а общая сумма санкций превысила 3,3 миллиона гривен

Сколько было случаев нарушений

Контроль за ценами на лекарства должен обеспечить доступность лекарственных средств для украинцев и не допустить необоснованного подорожания. Именно поэтому и проводятся проверки, сообщает Госпродпотребслужба.

За шесть месяцев 2026 года специалисты службы провели 607 проверок предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарствами и медицинскими изделиями. Из них 96 были плановыми, а 511 – внеплановыми.

В результате нарушения в сфере ценообразования были выявлены в 406 случаях, то есть почти в 67% всех проверок.

Как наказывают за неправильные цены на лекарства

По результатам контрольных мероприятий Госпродпотребслужба:

приняла 367 решений о наложении штрафов на общую сумму 3,3 миллиона гривен;

выдала 181 предписание об устранении выявленных нарушений;

привлекла к административной ответственности 271 должностное лицо, которые уплатят штрафы на общую сумму 668,1 тысячи гривен.

В государственный бюджет уже поступило 2,66 миллиона гривен от уплаченных штрафов.

К слову, Госпродпотребслужба также проверяет цены на лекарства, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства".

С 1 июля в этот перечень добавили препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Получить эти препараты украинцы смогут бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Напомним, в октябре прошлого года правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов. Все эти средства входят в базовый перечень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.