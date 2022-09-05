Из-за цен на энергоносители: ArcelorMittal закроет два завода в Германии и один в Испании
Источник:The Wall Street Journal
Один из крупнейших мировых производителей стали ArcelorMittal закроет два завода в Германии из-за резкого роста цен на электроэнергию. Накануне компания также сообщила о закрытии сталеварни в Испании – тогда причиной называли низкий спрос.
Ныне говорится о сталеварне в Бремене и предприятии по изготовлению катанки (металлопрокатной проволоки) в Гамбурге. Об этом заявил исполнительный директор немецкого подразделения люксембургской компании Райнер Блашек.
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Почему ArcelorMittal закрывает свои заводы
Отмечается, что производство стали является одной из наиболее энергозатратных отраслей вместе с химической промышленностью, производством удобрений и стекла. Кроме того, металлурги пострадали в результате снижения цен на сталь и в последние годы были вынуждены инвестировать в сокращение выбросов от производства.
В настоящее время наблюдается замедление глобального роста отрасли, что влияет на количество заказов. Так, из-за низкого спроса ArcelorMittal заявила о закрытии завода в Испании 1 сентября, а уже на следующий день анонсировала закрытие мощностей в двух городах Германии.
Высокие цены на газ и электроэнергию стали огромным бременем для нашей конкурентоспособности,
– заявил исполнительный директор немецкого представительства компании.
Напомним, что стоимость газа начала стремительно расти в Европе с начала лета, а больше всего – в августе, поскольку россия ограничивает поставки ресурса на рынок европейских стран. 5 сентября цены на газ выросли сразу на 30% после того, как "Газпром" отказался вводить в эксплуатацию "Северный поток" после профилактического ремонта.GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay, – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!