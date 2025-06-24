Цены стартуют от 2 тысяч: Укрзализныця сдает помещения на вокзалах шести городов

В системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по аренде коммерческих помещений на шести железнодорожных вокзалах Украины. Торги стартуют 26 июня.

Укрзализныця сдает в аренду пространства

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает 24 Канал. На торги выставили ряд локаций – от аптек до кафе, супермаркетов и банкоматов.

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В частности, арендаторов ищут для:

аптеки на Южном вокзале Киева (80,9 квадратных метров, стартовая цена – 134 687 гривен) и на вокзале Днепр-Главный (60,1 квадратных метров, 20 460 гривен);

магазина формата To Go на Центральном вокзале Киева (177 квадратных метров, 430 910 гривен);

супермаркета на вокзале Харьков-Пассажирский (3 586 квадратных метров, 298 823 гривен);

цветочной лавки-кофейни на Южном вокзале Киева (45,1 квадратных метра, 124 199 гривен);

кофейни на вокзале в Ужгороде (46,5 квадратных метров, 27 319 гривен);

лаунж-зоны на Южном вокзале Киева (379,4 квадратных метров, 353 043 гривен);

банковского отделения на вокзале во Львове (14,2 квадратных метров, 22 720 гривен).

Отдельные аукционы

Отдельные аукционы также касаются размещения банкоматов в Киеве (11 942,8 гривен), Ужгороде (8 699 гривен) и Запорожье (2 452 гривен).

А уже 2 июля состоится еще один аукцион – на право аренды помещения площадью 38 квадратных метра на Южном вокзале станции Киев-Пассажирский под кофейню. Стартовая стоимость – 227 976,8 гривен.

Общая стартовая сумма месячной арендной платы за все объекты (без НДС) составляет 1,663 миллиона гривен.