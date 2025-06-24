Укрзалізниця здає в оренду простори

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає 24 Канал. На торги виставили низку локацій – від аптек до кав'ярень, супермаркетів і банкоматів.

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Зокрема, орендарів шукають для:

аптеки на Південному вокзалі Києва (80,9 квадратних метрів, стартова ціна – 134 687 гривень) та на вокзалі Дніпро-Головний (60,1 квадратних метрів, 20 460 гривень);

магазину формату To Go на Центральному вокзалі Києва (177 квадратних метрів, 430 910 гривень);

супермаркету на вокзалі Харків-Пасажирський (3 586 квадратних метрів, 298 823 гривень);

квіткової крамниці-кав’ярні на Південному вокзалі Києва (45,1 квадратних метри, 124 199 гривень);

кав'ярні на вокзалі в Ужгороді (46,5 квадратних метрів, 27 319 гривень);

лаунж-зони на Південному вокзалі Києва (379,4 квадратних метрів, 353 043 гривень);

банківського відділення на вокзалі у Львові (14,2 квадратних метрів, 22 720 гривень).

Окремі аукціони

Окремі аукціони також стосуються розміщення банкоматів у Києві (11 942,8 гривень), Ужгороді (8 699 гривень) і Запоріжжі (2 452 гривень).

А вже 2 липня відбудеться ще один аукціон – на право оренди приміщення площею 38 квадратних метри на Південному вокзалі станції Київ-Пасажирський під кав'ярню. Стартова вартість – 227 976,8 гривень.

Загальна стартова сума місячної орендної плати за всі об'єкти (без ПДВ) становить 1,663 мільйони гривень.