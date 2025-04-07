Ariston возвращается к бизнесу в России – Путин впервые отменил национализацию

Итальянский производитель бытовой техники Ariston продолжит свою деятельность в России после того, как президент Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов компании под временное управление АО "Газпром бытовые системы".

Путин отменил национализацию

Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. Решение об отмене указа от 26 апреля 2024 года, предусматривавшего национализацию активов, было подписано Путиным 26 марта этого года.

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Это стало первым случаем, когда российские власти отказались от национализации иностранного бизнеса.

В Ariston довольны

По словам представителей компании, Ariston Thermo Rus имеет штаб-квартиру в Москве и работает на российском рынке почти пол века. Кроме того, компания владеет крупным производственным предприятием под Санкт-Петербургом, где работают более 300 российских сотрудников.

Мы рады, что российские власти восстановили Ariston Group в роли владельца и руководителя нашей дочерней компании в России. Планируем возобновить деятельность с местным руководством, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу историю в стране,

- заявил исполнительный директор Ariston Group Паоло Мерлони.

Финансирование войны

В то же время Киевская школа экономики отметила, что поддержка российских решений об отмене национализации фактически легализует дополнительные налоги и финансирование военных усилий России.

Заместитель директора по развитию KSE и руководитель проекта Leave Russia Андрей Оноприенко подчеркнул, что ведение бизнеса с государством-агрессором означает поддержку преступных действий и создает многочисленные финансовые, юридические и репутационные риски.