Ariston возвращается к бизнесу в России – Путин впервые отменил национализацию
- Итальянский производитель Ariston возобновляет деятельность в России после отмены Путиным указа о национализации их активов.
- Ariston планирует работать в России, соблюдая санкции, несмотря на предостережения Киевской школы экономики о поддержке военных усилий России.
Итальянский производитель бытовой техники Ariston продолжит свою деятельность в России после того, как президент Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов компании под временное управление АО "Газпром бытовые системы".
Путин отменил национализацию
Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. Решение об отмене указа от 26 апреля 2024 года, предусматривавшего национализацию активов, было подписано Путиным 26 марта этого года.
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Это стало первым случаем, когда российские власти отказались от национализации иностранного бизнеса.
В Ariston довольны
По словам представителей компании, Ariston Thermo Rus имеет штаб-квартиру в Москве и работает на российском рынке почти пол века. Кроме того, компания владеет крупным производственным предприятием под Санкт-Петербургом, где работают более 300 российских сотрудников.
Мы рады, что российские власти восстановили Ariston Group в роли владельца и руководителя нашей дочерней компании в России. Планируем возобновить деятельность с местным руководством, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу историю в стране,
- заявил исполнительный директор Ariston Group Паоло Мерлони.
Финансирование войны
В то же время Киевская школа экономики отметила, что поддержка российских решений об отмене национализации фактически легализует дополнительные налоги и финансирование военных усилий России.
Заместитель директора по развитию KSE и руководитель проекта Leave Russia Андрей Оноприенко подчеркнул, что ведение бизнеса с государством-агрессором означает поддержку преступных действий и создает многочисленные финансовые, юридические и репутационные риски.