АРМА будет выставлять арестованные активы на Прозорро
Источник:Министерство экономики Украины
Украина активно конфискует активы, принадлежавшие российским компаниям, россиянам или предателям. Управлять ими всем государство не будет, а будет передавать в руки частного бизнеса.
Что будет с арестованными активами
В управлении Агентства по розыску и менеджменту активов находится много конфискованных активов. В ближайшее время их хотят начать реализовывать через онлайн-аукционы на платформе Прозорро.Продажи.
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Украинское правительство уже приняло соответствующее решение. Она позволяет минимизировать риски вмешательства в аукционы и обеспечить прозрачность открытых торгов.
Интересно! С начала полномасштабного вторжения россиян через платформу Прозорро.Продажи удалось привлечь более 20 миллиардов гривен.
Продажа конфискованных активов позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Это будет первая возможность для частного бизнеса побороться за конфискованные активы в соответствии с конкурентными правилами. Также это разблокирует возможность реализации арестованного имущества за границей.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
В настоящее время АРМА заключает договор с Прозорро.Продажи и другими площадками, авторизованными этой платформой.
Такой подход позволит минимизировать риск привлечения к организации аукционов компаний, не имеющих должного опыта,
– подчеркнул Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.