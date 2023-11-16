АРМА будет выставлять арестованные активы на Прозорро

Украина активно конфискует активы, принадлежавшие российским компаниям, россиянам или предателям. Управлять ими всем государство не будет, а будет передавать в руки частного бизнеса.

Что будет с арестованными активами

В управлении Агентства по розыску и менеджменту активов находится много конфискованных активов. В ближайшее время их хотят начать реализовывать через онлайн-аукционы на платформе Прозорро.Продажи.

Интересно Красивая история может покорить всех: как рассказывать о своем бизнесе

Украинское правительство уже приняло соответствующее решение. Она позволяет минимизировать риски вмешательства в аукционы и обеспечить прозрачность открытых торгов.

Интересно! С начала полномасштабного вторжения россиян через платформу Прозорро.Продажи удалось привлечь более 20 миллиардов гривен.

Продажа конфискованных активов позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Это будет первая возможность для частного бизнеса побороться за конфискованные активы в соответствии с конкурентными правилами. Также это разблокирует возможность реализации арестованного имущества за границей.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

В настоящее время АРМА заключает договор с Прозорро.Продажи и другими площадками, авторизованными этой платформой.

Такой подход позволит минимизировать риск привлечения к организации аукционов компаний, не имеющих должного опыта,

– подчеркнул Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.