АРМА использует арестованные активы коллаборационистов – куда направят 40 миллионов долларов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10397, который Верховная Рада утвердила в апреле. Теперь есть правовой механизм использования арестованных активов тех, кто способствовал врагу.

Как сообщила руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, теперь арестованные активы коллаборационистов будут работать на победу. Арестованную валюту после подписания Владимиром Зеленским соответствующего закона можно инвестировать в военные облигации.

Читайте также Психология покупателей: 4 мифа, о которых стоит знать предпринимателям

Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета – арестованные средства коллаборационистов и предателей Украины будут работать на обороноспособность,

– заверила она.

В ближайших планах ведомства закупка военных облигаций на сумму в почти 40 миллионов долларов. Ранее АРМА могло распоряжаться конфискованными активами, как были переданы в гривне. Что касается долларовых сбережений коллаборационистов, то такой возможности не было. Их можно было только класть на депозит под 1% годовых.

Теперь конфискованные активы коллаборационистов в долларах можно вкладывать в облигации. Они будут приносить доход в 3 – 4% годовых. Ранее Елена Дума сообщала, что минимум 20% конфискованных денег должны оставаться на оперативном балансе.

Напомним, компания из Нидерландов отказалась проводить аукцион по продаже яхты Медведчука.