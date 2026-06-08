Россия вколотила по депо "Новой почты" в Харькове: что будет с более 300 посылками клиентов

В ночь на сегодняшний день в результате российского обстрела Харькова было повреждено депо №5 "Новой почты". Сейчас компания оценивает убытки и обещает возмещение клиентам.

Что известно об атаке "Новой почты"?

В ночь на 8 июня вражеский дрон попал в крышу депо, в результате чего возник пожар и частичное обрушение конструкций, сообщили в "Новой почте".

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В компании сообщили, что на момент атаки депо не работало, поэтому среди работников пострадавших нет. Известно, что на месте происшествия продолжают работать спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за повреждения кровли, сильное задымление и риск новых обвалов доступ к складским помещениям остается ограниченным.

По предварительной информации, в помещении на момент попадания находилось 363 посылки общей стоимостью около 1 миллиона гривен.

"Новая почта" компенсирует клиентам объявленную стоимость поврежденных отправлений и сообщит детали возмещения. Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, "Новая почта" продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы,

– пишут в компании.

Актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Как получить компенсацию за посылку?

Для этого необходимо подать специальное обращение. Детали в пресс-офисе компании рассказали для "РБК-Украина".

Если посылка была уничтожена в результате вражеской атаки, "Новая почта" сразу информирует об этом отправителя через SMS, Viber или приложение, а также телефонный звонок.

В сообщении указана инструкция, как оформить обращение на компенсацию. Однако компания осуществляет возмещение именно отправителю – в соответствии с условиями договора перевозки.

Если же товар и доставка были оплачены получателем, отправитель может отказаться от компенсации в его пользу. Только в таком случае деньги вернут получателю.

При отсутствии такого отказа получатель может рассчитывать только на возврат средств за доставку, если она была оплачена через приложение или в отделении оператора,

– объяснили в "Новой почте".

Обратите внимание! Обычно обработка подобных обращений длится несколько дней. В случае уничтожения посылки из-за российского удара отказов в возврате денег не бывает.

Когда посылка направляется в уже поврежденное вражеским обстрелом отделение, логистику оперативно перестраивают. Если есть изменение точки выдачи, отправителей и получателей также информируют.