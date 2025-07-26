Россияне попали в помещение компании по производству чая TeaHouse в Днепре

В ночь на 26 июля российские военные совершили массированную атаку на Днепропетровщину. Под ударом оккупантов оказалась компания по производству чая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TeaHouse.

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Что известно о попадании в TeaHouse в Днепре 26 июля?

В компании уточнили, что попадание произошло непосредственно в место, где размещалось производство и склады.

К счастью, никто из команды не пострадал. Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления,

– заявили в TeaHouse.

Также компания обнародовала жуткие кадры последствий российской атаки. Вспыхнул пожар, в небо поднялся столб густого дыма.

Россияне ударили по производству TeaHouse / Фото из инстаграма компании

В TeaHouse отметили, что Kyiv Tea Festival, запланированный на 11 – 12 октября, не отменяют. Более того, отметили, что сделают его еще более масштабным, ведь их не остановить.

В то же время отметили, что для компании сейчас особенно важна поддержка сообщества. Добавили: "Ведь вместе мы сильнее."