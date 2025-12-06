В Днепре Россия уничтожила склады с марлей, бинтами и шинами: пожары тушат из авиации
- Россия 6 декабря ударила по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами, что повлекло масштабный пожар.
- Для ликвидации пожара привлечена авиация ГСЧС, сотню спасателей и десятки единиц техники.
Россия 6 декабря ударила по гражданским объектам бизнеса в Днепре. Масштабный пожар охватил склады с марлей, бинтами и шинами.
Над городом поднялся столб дыма. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
Смотрите также Били по критической инфраструктуре: какие последствия дронового террора Черниговщины
Что атаковала Россия в Днепре?
Россия снова ударила по бизнесу 6 декабря. На этот раз под обстрелом в Днепре были склады с марлей, бинтами и еще один с шинами. В результате атаки вспыхнули пожары, а над городом поднялся столб дыма.
Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает,
– написал Филатов.
На месте попадания работают ГСЧС и коммунальные службы, которые ликвидируют возгорание и последствия. По данным спасателей, к тушению привлечена авиация ГСЧС, 114 спасателей и 35 единиц техники.
Мэр Днепра отмечает, что Россия пытается лишить украинцев не только света и тепла зимой, но и лекарств.
Какие последствия атаки 6 декабря?
На Львовщине россияне попали в объекты критической инфраструктуры. Там произошли масштабные возгорания. Известно, что пострадали два человека.
В Кривом Роге после обстрела возникли проблемы с теплом и водоснабжением. Там повреждены насосные станции и котельные.
Россия также массированно ударила по железной дороге в Фастове. Вокзал полностью разрушен. Движение поездов было затруднено.