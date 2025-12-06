В Днепре Россия уничтожила склады с марлей, бинтами и шинами: пожары тушат из авиации

Россия 6 декабря ударила по гражданским объектам бизнеса в Днепре. Масштабный пожар охватил склады с марлей, бинтами и шинами.

Над городом поднялся столб дыма. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Что атаковала Россия в Днепре?

Россия снова ударила по бизнесу 6 декабря. На этот раз под обстрелом в Днепре были склады с марлей, бинтами и еще один с шинами. В результате атаки вспыхнули пожары, а над городом поднялся столб дыма.

Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает,

– написал Филатов.

На месте попадания работают ГСЧС и коммунальные службы, которые ликвидируют возгорание и последствия. По данным спасателей, к тушению привлечена авиация ГСЧС, 114 спасателей и 35 единиц техники.

Мэр Днепра отмечает, что Россия пытается лишить украинцев не только света и тепла зимой, но и лекарств.

Какие последствия атаки 6 декабря?