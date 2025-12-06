Сейчас там есть перебои с отоплением и водой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Смотрите также Укрзализныця возобновила движение поездов через Фастов: какая ситуация на станции
Какая ситуация в Кривом Роге?
По словам Вилкула, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики ночью 6 декабря произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих большие насосные Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.
Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование. По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал уже вышел на параметры.
По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 там ночью работают ремонтники.
Десять минут назад запустили две последние крупные котельные по временной схеме. Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пусконаладочных работ в домах – как при полном запуске в начале сезона,
– сообщил Вилкул в 12:55.
Он также призвал компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск.
Последствия атаки на Украину: коротко о главном
Этой ночью Россия атаковала Украину 704 средствами воздушного поражения. Речь идет о 51 ракете и 653 ударных беспилотниках.
В результате российской атаки повреждены энергообъекты во Львовской, Черниговской и Одесской областях. В связи с этим в нескольких регионах ввели аварийные отключения света.
Кроме этого, россияне попали в железнодорожную инфраструктуру в Фастове в Киевской области. Здание узловой станции полностью разрушено.