Сейчас там есть перебои с отоплением и водой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Какая ситуация в Кривом Роге?

По словам Вилкула, из-за ракетного поражения одного из объектов энергетики ночью 6 декабря произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих большие насосные Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций с отключением и перезапуском этих объектов.

Также произошли масштабные гидроудары. На части котельных вышло из строя оборудование. По Горводоканалу это привело к проседанию давления. Это могли почувствовать жители верхних этажей. Горводоканал уже вышел на параметры.

По теплоснабжению больше всего пострадал Ингулецкий район, погорело оборудование. С 02:00 там ночью работают ремонтники.

Десять минут назад запустили две последние крупные котельные по временной схеме. Но для людей на ЮГОКе и Ингульце это фактически означает частично проведение пусконаладочных работ в домах – как при полном запуске в начале сезона,

– сообщил Вилкул в 12:55.

Он также призвал компании и ОСМД при необходимости срочно провести этот перезапуск.

Последствия атаки на Украину: коротко о главном