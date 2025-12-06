Наразі там є перебої з опаленням та водою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Яка ситуація в Кривому Розі?

За словами Вілкула, через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики вночі 6 грудня стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів.

Також сталися масштабні гідроудари. На частині котелень вийшло з ладу обладнання. По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал вже вийшов на параметри.

З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 там ночі працюють ремонтники.

Десять хвилин тому запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою. Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пусконалагоджувальних робіт у будинках – як при повному запуску на початку сезону,

– повідомив Вілкул о 12:55.

Він також закликав компанії та ОСББ за необхідності терміново провести цей перезапуск.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне