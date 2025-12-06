Наразі там є перебої з опаленням та водою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Яка ситуація в Кривому Розі?
За словами Вілкула, через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики вночі 6 грудня стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів.
Також сталися масштабні гідроудари. На частині котелень вийшло з ладу обладнання. По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал вже вийшов на параметри.
З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 там ночі працюють ремонтники.
Десять хвилин тому запустили дві останні великі котельні за тимчасовою схемою. Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пусконалагоджувальних робіт у будинках – як при повному запуску на початку сезону,
– повідомив Вілкул о 12:55.
Він також закликав компанії та ОСББ за необхідності терміново провести цей перезапуск.
Наслідки атаки на Україну: коротко про головне
Цієї ночі Росія атакувала Україну 704 засобами повітряного ураження. Йдеться про 51 ракету та 653 ударні безпілотники.
Внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкти у Львівській, Чернігівській та Одеській областях. У зв'язку з цим у кількох регіонах ввели аварійні відключення світла.
Окрім цього, росіяни поцілили в залізничну інфраструктуру у Фастові на Київщині. Будівля вузлової станції повністю зруйнована.