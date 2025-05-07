Во время атаки на Киев пострадал бизнес-центр Silver Breeze: поврежден офис Bosch
- Во время ночной атаки 7 мая Россия повредила бизнес-центр Silver Breeze в Киеве, включая офис Bosch Ukraine.
- В результате атаки погибли два человека, шесть ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура в разных районах города.
В результате ночной атаки России на Киев 7 мая был поврежден бизнес-центр Silver Breeze, расположенный в Днепровском районе столицы. Среди арендаторов здания – центральный офис Bosch Ukraine, который также получил повреждения.
Офис Bosch Ukraine поврежден
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании, передает 24 Канал.
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"Незначительные повреждения получил наш офис в Киеве. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", – заявили в Bosch Ukraine.
Справочно. Бизнес-центр Silver Breeze расположен на Левом берегу Киева и является одним из крупных офисно-торговых комплексов столицы. Последствия повреждений уточняются.
Больше об атаке
В ночь на 7 мая 2025 года Россия атаковала Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. В столице есть последствия в четырех районах, в области пострадала Буча.
По данным Киевской городской военной администрации, всего в результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Повреждения получили жилые дома, коммерческие объекты и объекты инфраструктуры в пяти районах города, включая Днепровский.