Часть "Эпицентра" в Запорожье разрушена из-за обстрела России: есть ли пострадавшие
- В результате обстрела в Запорожье часть "Эпицентра" получила повреждения.
- Запорожье было атаковано с воздуха, использовано баллистику и ударные беспилотники.
В ночь на 26 февраля Запорожье подверглось массированному обстрелу со стороны России, в частности пострадал "Эпицентр". В компании рассказали о последствиях и есть ли пострадавшие среди работников.
Что известно о повреждении "Эпицентра" из-за атаки?
Из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания торгового центра, сообщили в "Эпицентре".
Смотрите также Украину атаковали десятки ракет и более 420 БПЛА: сколько попаданий и как работала ПВО
Никто из сотрудников не пострадал, ведь все работники находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности. Также известно, что благодаря ГСЧС и пожарным службам удалось сохранить большую часть поврежденного здания.
Сейчас идет оценка повреждений и планирование восстановительных работ. Компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе,
– сообщили в компании.
Что известно об ударе по Запорожью?
- Ночью 26 февраля Запорожье подверглось массированной атаке с воздуха с использованием баллистики и ударных беспилотников.
- По состоянию на 08:13 спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий и провели обследование территорий для выявления и оказания помощи пострадавшим.
- В Запорожье и Пологовском районе в результате атак погиб один человек, еще девять получили ранения. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам.