Що відомо про пошкодження "Епіцентру" через атаку?
Через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі торговельного центру, повідомили в "Епіцентрі".
Ніхто зі співробітників не постраждав, адже усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки. Також відомо, що завдяки ДСНС та пожежним службам вдалося зберегти більшу частину пошкодженої будівлі.
Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи,
– повідомили у компанії.
Що відомо про удар по Запоріжжю?
- Вночі 26 лютого Запоріжжя зазнало масованої атаки з повітря з використанням балістики й ударних безпілотників.
- Станом на 08:13 рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.
- У Запоріжжі та Пологівському районі внаслідок атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам.
Який ще бізнес постраждав через удари Росії?
Наприкінці січня російська ракета влучила у фабрику Philip Morris під Харковом, спричинивши масштабну пожежу. Фабрика в Харкові була призупинена з 24 лютого 2022 року, а у 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, релокувавши 250 співробітників.
Внаслідок російського обстрілу постраждала шоколадна фабрика Roshen у Києві, розташована в Голосіївському районі. У ніч проти 24 січня росіяни здійснили масовану атаку на столицю.
Російська дронова атака 5 січня пошкодила завод "Олейна" в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge. Внаслідок атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, що ускладнило рух транспорту на кілька днів.