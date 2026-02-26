Що відомо про пошкодження "Епіцентру" через атаку?

Через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі торговельного центру, повідомили в "Епіцентрі".

Дивіться також Україну атакували десятки ракет та понад 420 БпЛА: скільки влучань та як працювала ППО

Ніхто зі співробітників не постраждав, адже усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки. Також відомо, що завдяки ДСНС та пожежним службам вдалося зберегти більшу частину пошкодженої будівлі.

Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи,

– повідомили у компанії.

Що відомо про удар по Запоріжжю?

Вночі 26 лютого Запоріжжя зазнало масованої атаки з повітря з використанням балістики й ударних безпілотників.

Станом на 08:13 рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.

У Запоріжжі та Пологівському районі внаслідок атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам.

Який ще бізнес постраждав через удари Росії?