Что известно о повреждении "Эпицентра" из-за атаки?

Из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания торгового центра, сообщили в "Эпицентре".

Никто из сотрудников не пострадал, ведь все работники находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности. Также известно, что благодаря ГСЧС и пожарным службам удалось сохранить большую часть поврежденного здания.

Сейчас идет оценка повреждений и планирование восстановительных работ. Компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе,

– сообщили в компании.

Что известно об ударе по Запорожью?