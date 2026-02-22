Там производят Milka, Oreo и "Люкс": Россия разбила американское предприятие в Тростянце
- Российская атака на предприятие "Монделис" в Тростянце Сумской области попала в один из производственных корпусов, но обошлось без жертв.
- Завод является важной частью экономики Украины и США, предоставляя рабочие места сотням украинцев и представляя значительную американскую инвестицию в Украине.
Ночью 22 февраля во время массированной атаки на Украину Россия нанесла удар по гражданскому предприятию американской компании "Монделис". Бизнес расположен в Тростянце Сумской области.
Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Что известно об атаке России на американский бизнес?
В ночь на 22 февраля российская ракета попала в одно из производственных помещений американского гражданского предприятия "Монделис" в Тростянце.
Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв,
– сообщил Сибига.
Завод работает с 1990 года и выпускает продукцию всемирно известных брендов. Предприятие обеспечивает рабочими местами сотни украинцев и делает весомый вклад в экономику Украины и США.
Известно, что именно этот бизнес стал одной из первых масштабных инвестиций США в экономику независимой Украины.
"Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе", – добавил глава МИД.
Сибига отметил, что дипломатический экономический диалог Штатов с Россией невозможен, если армия Кремля атакует американские производственные мощности.
Интересно! Компания Mondelēz International – одна из крупнейших в мире американских компаний, производящая пищевые продукты, в частности кондитерские изделия, печенье и снеки. Сейчас бизнес владеет брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Производство Mondelēz работает в 170 странах. Штаб-квартира бизнеса расположена в Чикаго.
Последствия атаки по американскому бизнесу в Украине: смотрите фото МИД
Россия била по Украине ночью: что известно?
В ночь на 22 февраля российские войска выпустили на Украину 50 ракет и 297 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
В Киевской области в результате массированного обстрела погиб один человек и еще 6 получили ранения. Кроме того, власть фиксирует разрушения в пяти районах области. Говорится о повреждении гражданских зданий, авто, гаражей и складских и хозяйственных помещений
На Полтавщине работали силы ПВО. Вследствие падений обломков, повреждений получили заборы частных домовладений. Пострадала от вражеских целей и Кировоградщина.
В Одесской и Николаевской областях враг попал в объекты энергетической инфраструктуры. Около 16 тысяч потребителей в Николаевской области остались без света.