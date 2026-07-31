Россияне проводят атаки на "Новую почту" в разных регионах: в компании сделали заявление

Враг продолжает активно проводить атаки на "Новую почту". Только за последние сутки в результате серии ударов было уничтожено отделение "Новой почты" в Винницкой области.

Что известно о событиях, связанных с "Новой почтой"

Также россияне нанесли удар по сортировочному терминалу в Днепропетровской области, что сообщили в "Новой почте".

Из-за возгорания соседних складских помещений было разрушено отделение №1 "Новой почты" в городе Гайсин Винницкой области. Двое сотрудников получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Также был уничтожен сортировочный терминал в Днепропетровской области. Но сотрудники компании находились в укрытиях и не пострадали.

В настоящее время ведется ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки,

– заявили в компании.

Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать:

в мобильном приложении;

на сайте компании.

При этом "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме. На данный момент компания делает все возможное, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Напомним, что россияне усилили атаки на "Новую почту", в частности в прифронтовых регионах. В течение июля враг нанес удары в Запорожье, Чернигове и других городах.

Что еще есть новостей о "Новой почте"

"Новая почта" меняет график работы в субботу и воскресенье. В выходные компания будет работать с 8 утра. Ранее отделения открывались с 9 утра.