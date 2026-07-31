Россияне проводят атаки на "Новую почту" в разных регионах: в компании сделали заявление
Враг продолжает активно проводить атаки на "Новую почту". Только за последние сутки в результате серии ударов было уничтожено отделение "Новой почты" в Винницкой области.
Что известно о событиях, связанных с "Новой почтой"
Также россияне нанесли удар по сортировочному терминалу в Днепропетровской области, что сообщили в "Новой почте".
Из-за возгорания соседних складских помещений было разрушено отделение №1 "Новой почты" в городе Гайсин Винницкой области. Двое сотрудников получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.
Также был уничтожен сортировочный терминал в Днепропетровской области. Но сотрудники компании находились в укрытиях и не пострадали.
В настоящее время ведется ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.
"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки,
– заявили в компании.
Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать:
- в мобильном приложении;
- на сайте компании.
При этом "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме. На данный момент компания делает все возможное, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.
Напомним, что россияне усилили атаки на "Новую почту", в частности в прифронтовых регионах. В течение июля враг нанес удары в Запорожье, Чернигове и других городах.
Что еще есть новостей о "Новой почте"
"Новая почта" меняет график работы в субботу и воскресенье. В выходные компания будет работать с 8 утра. Ранее отделения открывались с 9 утра.