В "АТБ" опустели полки, люди бьют тревогу: действительно ли есть проблема

В сети появилась информация о том, что в различных регионах Украины покупатели начали сообщать о нехватке товаров в супермаркетах сети "АТБ". В компании пояснили, каких именно продуктов не хватает из-за постоянных обстрелов.

Что люди говорят о пустых полках в "АТБ"

В соцсетях появляются фото и видео с полупустыми полками, а пользователи жалуются на отсутствие отдельных продуктов питания и товаров повседневного спроса, пишет "Телеграф".

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По информации издания, проблемы с ассортиментом, вероятно, уже зафиксированы в нескольких городах страны. В частности, сообщения о нехватке товаров поступают из Днепра, Харькова, Николаева, Полтавы и Каменского.

Больше всего перебоев, по словам посетителей магазинов, наблюдается в отделах бакалеи, напитков и средств гигиены.

"АТБ" в Полтаве / фото Лилии Назаренко из Facebook

"АТБ" в Полтаве / фото Лилии Назаренко из Facebook

"АТБ" в Полтаве / фото Лилии Назаренко из Facebook

К слову, позже жительница Полтавы сообщила, что повода для паники нет, а полки начали постепенно заполняться продуктами.

Что говорит компания о возможном дефиците продуктов

Сеть супермаркетов "АТБ" отреагировала на сообщения, которые в последнее время активно распространяются в социальных сетях.

В комментарии 24 Каналу в компании рассказали, что на данный момент ситуация с поставками продуктов в магазины сети полностью контролируется, хотя и в некоторых прифронтовых регионах она довольно сложная. А информация о массовом дефиците продуктов – неправдива.

Основной причиной отдельных перебоев стали вражеские обстрелы инфраструктурных объектов — недавно был уничтожен один из крупнейших логистических центров в Днепре. Для стабилизации работы "АТБ" изменила логистические маршруты, задействовала другие центры и максимально использовала собственный автопарк, насчитывающий более 700 грузовиков.

На днях враг нанес новый удар, повредив производственные мощности компании в Харьковской области. Это привело к непредвиденным последствиям для отдельных магазинов. В частности, речь идет о временном сокращении имеющихся там объемов определенных категорий товаров, которые не являются критически необходимыми. Например, чипсов, орешков, некоторых видов соков и напитков,

– сообщают в компании.

В компании подчеркивают, что подобные случаи носят локальный характер и касаются преимущественно магазинов в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Эта ситуация показывает, насколько сильно даже крупные торговые сети зависят от работы логистических центров и складов. Если один или несколько ключевых объектов выходят из строя из-за обстрелов, проблемы очень быстро становятся заметными для покупателей в магазинах.

К слову, вечером в среду, 3 июня, российские военные атаковали Днепр. Враг нанес удар по складам сети продуктовых супермаркетов "АТБ".

До атаки это был мультитемпературный логистический комплекс класса "А" площадью 37,5 тысячи квадратных метров. Он обеспечивал поставки товаров примерно для трехсот магазинов сети в двух регионах — Запорожской и Днепропетровской областях.

В настоящее время специалисты "АТБ" все еще оценивают полную сумму ущерба от атаки на центр в Днепре. По предварительным подсчетам, она может составить сотни миллионов гривен.