Барахло на 3 миллиона: за сколько "Укрпочта" продала свои старые авто

"Укрпочта" продает свои старые авто. Под реализацию попало более 500 машин.

Что известно о продаже авто

"Укрпочта" продолжает модернизацию. Для реализации новых проектов, было решено продать 531 старый автомобиль, который был на балансе компании.

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Общество на такое решение отреагировало неоднозначно. Более того, "Укрпочта" получила шквал критики за якобы продажу "хлама". Гендиректор компании объяснил почему эти авто должны быть проданы, а не просто переданы кому-то.

Игорь Смелянский Генеральный директор компании Так, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон.

Какие результаты продажи

Реализация авто происходит через аукционы. Продажа машин будет продолжаться, в частности в городах, где появилась минимальное количество акционеров.

Мы имеем еще 6 аукционов с 1 участником (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), где срок аукциона продлен на 7 дней. Сегодня вечером дадим на них ссылки,

– пояснил гендиректор "Укрпочты".

Выручка за первые 7 аукционов составила более 3 миллионов гривен. 1 мая состоится еще 3 процедуры торгов, их общая прибыль должна достичь 400 тысяч гривен.

Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе – 60%,

– отметил Смелянский.

Даты проведения аукционов в Харькове, Днепре и Одессе еще неизвестны. На возможность их проведения влияют атаки россиян.