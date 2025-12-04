Рейсы в Украину могут возобновить: при каких условиях авиакомпании Европы вернутся

Европейские авиакомпании рассматривают возвращение рейсов в Украину в случае заключения мирного соглашения и прекращения огня. Некоторые из них готовы возобновить рейсы в течение нескольких недель, а другим могут потребоваться годы для подготовки.

Когда возобновят авиаперелеты в Украину?

Европейские лоукост-авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Смотрите также Макрон предложил новый формат перемирия между Россией и Украиной

Компании прогнозируют бум от "катастрофического туризма", а также возвращение людей в страну. В частности, могут вернуться следующие компании:

Wizz Air

Руководство заявило, что планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет это количество возрастет до 50.

Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро восстановим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью,

– сказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.

Ryanair

Руководители посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львова и Одессы.

Мы откроем рейсы для продажи в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать. Вы можете летать из Дублина, Шеннона, через всю Великобританию или Европу, можно легко изменить направление в Украине,

– сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.

EasyJet

Компания, которая ранее не летала в Украину, также изучает возможности открытия маршрутов туда.

С операционной точки зрения, управление воздушным движением может быть начато достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от соответствия работы терминалов и взлетно-посадочных полос к самым высоким стандартам безопасности,

– заявил исполнительный директор Кентон Джарвис.

В отличие от Wizz и Ryanair, она не планирует расположить самолеты в Украине в ближайшее время.

Что известно о переговорах по мирному соглашению?