Рейси в Україну можуть відновити: за яких умов авіакомпанії Європи повернуться

Європейські авіакомпанії розглядають повернення рейсів до України у випадку укладення мирної угоди й припинення вогню. Деякі з них готові відновити рейси упродовж кількох тижнів, а іншим можуть знадобитися роки для підготовки.

Коли відновлять авіаперельоти в Україну?

Європейські лоукост-авіакомпанії готуються відновити рейси в Україну, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Компанії прогнозують бум від "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни. Зокрема, можуть повернутися наступні компанії:

Wizz Air

Керівництво заявило, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років ця кількість зросте до 50.

Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю,

– сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді.

Ryanair

Керівники відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Ми відкриємо рейси для продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати. Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, через усю Велику Британію чи Європу, можна легко змінити напрямок в Україні,

– сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.

EasyJet

Компанія, яка раніше не літала до України, також вивчає можливості відкриття маршрутів туди.

З операційного погляду, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від відповідності роботи терміналів та злітно-посадкових смуг до найвищих стандартів безпеки,

– заявив виконавчий директор Кентон Джарвіс.

На відміну від Wizz та Ryanair, вона не планує розташувати літаки в Україні найближчим часом.

Що відомо про переговори щодо мирної угоди?