Сеть мультимаркетов "Аврора" запустила программу лояльности в мобильном приложении "Аврора NEW". Теперь за покупки клиенты смогут получать внутреннюю валюту, обменивать ее на скидки и участвовать в цифровых развлечениях.

Как работает программа лояльности "Авроры"

Новая программа получила название "Аврораленд" и оформлена в виде цифрового парка аттракционов, сообщает УРТЦ.

За покупки пользователям будут начислять специальную валюту – "баблики". Их можно будет тратить на различные предложения и активности в приложении. На данный момент программа предусматривает несколько направлений:

Знижкомаркет – раздел, где баблики можно обменивать на купоны со скидками. Они добавляются к акционным предложениям, которые уже действуют на товары. Дивограй – мини-игры с участием талисмана сети Рори, в которых можно получить дополнительные баблики. Авролов – раздел, который откроется позже. В нем появятся эксклюзивные и лимитированные товары, доступные за внутреннюю валюту. Супершанс – возможность обменять баблики на золотой билет для участия в розыгрышах призов.

Как присоединиться к программе лояльности

Чтобы пользоваться "Авроралендом", нужно скачать или обновить приложение "Аврора NEW", зарегистрироваться и согласиться с условиями программы. После этого в личном кабинете появится карта лояльности.

При совершении покупок на кассе ее нужно будет сканировать. Также для идентификации клиента можно использовать номер телефона.

Кстати, сеть планирует и дальше развивать цифровую платформу. Уже в январе в приложении должны появиться персонализированные предложения, которые будут формироваться с учетом предыдущих покупок и интересов пользователей.

В 2027 году компания также хочет расширить функционал приложения, добавить новые продукты и партнерские возможности.

Запуск программы лояльности – важнейший digital-проект для нашей сети. Наша цель – десятки миллионов клиентов в цифровой экосистеме "Авроры" не только в Украине, но и в будущем за ее пределами. Именно с учетом такого масштаба мы строим архитектуру и инфраструктуру, способную быстро обрабатывать большие объемы данных,

– отмечает Максим Беляк, Chief Product Officer "Авроры".

Кто владельцы "Авроры"

Сеть "Аврора" была основана предпринимателями Тарас Панасенко, который в настоящее время является CEO компании, и Лев Жиденко. Более 50% бизнеса принадлежит Жиденко, тогда как миноритарные доли принадлежат Панасенко и финансовому директору Лесе Клименко. В 2021 году к владельцам также присоединился американский инвестиционный фонд Horizon Capital.

Идея создать сеть магазинов с доступными товарами возникла у Панасенко после участия в программе Work and Travel в США. Там он познакомился с форматом one dollar store – магазинами, где товары продаются по низким фиксированным ценам.

В 2011 году Панасенко вместе с Жиденко решили адаптировать эту концепцию для украинского рынка. С тех пор сеть активно расширялась и вышла за пределы Украины.

По состоянию на середину 2026 года "Аврора" насчитывала около 1 900 магазинов в Украине и более 60 торговых точек в Румынии.