Кто может получить 400 заправок Коломойского: готовят аренду с правом выкупа

Компания "Укрпалетсистем", которой принадлежит сеть автозаправочных станций UPG, заинтересована в приобретении части топливного бизнеса группы "Приват" Игоря Коломойского. Речь идет об аренде с возможностью выкупа до 420 АЗС, которые до сих пор остаются под контролем Коломойского и его партнеров.

"Приват" продает АЗС

Сейчас куратор нефтяного направления "Привата" Михаил Киперман прорабатывает различные сценарии: от полной продажи сети до сдачи части заправок в аренду или совместного управления, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЭП.

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Согласно источникам издания, рассматривается вариант реализации 400 – 420 АЗС, еще около 200 объектов останутся в собственности группы.

Кто возможный покупатель

Основным претендентом на активы является компания Владимира Петренко. "Укрпалетсистем" уже владеет 85 заправками под брендом UPG и рассматривает поэтапное расширение. Стартовать планируют с 34 автозаправок в Киеве и области – именно там сосредоточены самые ликвидные объекты, которые формируют более 20% общего объема продаж.

"Планируется аренда с правом выкупа. Проверят эффективность модели на киевском регионе, после чего будут принимать решение о масштабировании", – отмечает источник ЭП.

Заметьте. Документы на первые 34 АЗС уже поданы в Антимонопольный комитет, однако пока получен отказ.